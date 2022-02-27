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В Софреде спрогнoзировали последствия отключения России от SWIFT

В Софреде спрогнoзировали последствия отключения России от SWIFT

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что отключение России от SWIFT не нанесет  внутренним расчетам особых потерь, помимо этого простимулирует рубль с точки зрения международной валюты.

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