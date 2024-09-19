Продюсер Матвиенко признался, что долго искал хорошую бороду для Шамана

Игорь Матвиенко честно рассказал о внезапно нагрянувших проблемах при работе с Шаманом.Необычные обстоятельства заставили команду Игоря Матвиенко понервничать при подготовке к премьере этно-оперы "Князь Владимир".
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