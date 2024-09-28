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"ПСЖ" побеждает "Ренн" 3:1: дубль Барколя, гол Ли Кан Ина и пенальти Калимуэндо

"ПСЖ" побеждает "Ренн" 3:1: дубль Барколя, гол Ли Кан Ина и пенальти Калимуэндо

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" 3:1 в шестом туре чемпионата Франции. Барколя оформил дубль, Ли Кан Ин добавил еще один гол.

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