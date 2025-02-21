«СБУ лютует»: на Украине зафиксировали массовые облавы на подпольщиков

Военэксперт Киселев сообщил, что СБУ начала активный розыск подпольщиков Служба безопасности Украины (СБУ) начала в Одессе и Николаеве массовые облавы по выявлению подпольщиков, сообщил эфире «Соловьев Live» военный эксперт Виталий Киселев.
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