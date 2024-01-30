Итоги рабочей поездки Путина в Петербург: что удалось решить, что нет

Президент России Владимир Путин пробыл почти неделю в Петербурге. За это время глава государства принял участие в церемониях закладки атомного ледокола «Ленинград» и ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.
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