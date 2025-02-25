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Царьград

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Франция готова разместить ядерные истребители в ФРГ в случае ухода США

Франция готова разместить ядерные истребители в ФРГ в случае ухода США

Франция может дислоцировать ядерные истребители в Германии, если США выведут войска из Европы. Это решение, согласно французским чиновникам, направлено на сигнал России.

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