Новые правила расчёта за мусор изменят всё - подробности

В России меняется система расчёта за мусор — что изменится с 1 сентября 2026 года.С 1 сентября 2026 года в России стартует масштабная реформа в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая обещает изменить привычный порядок расчёта платежей за вывоз мусора.
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