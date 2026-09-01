Новые правила расчёта за мусор изменят всё - подробности

В России меняется система расчёта за мусор — что изменится с 1 сентября 2026 года.С 1 сентября 2026 года в России стартует масштабная реформа в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая обещает изменить привычный порядок расчёта платежей за вывоз мусора.