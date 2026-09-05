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Кадры ликвидации пунктов управления БПЛА ВСУ в районе Доброполья

Кадры ликвидации пунктов управления БПЛА ВСУ в районе Доброполья

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения пунктов управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Доброполья.

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