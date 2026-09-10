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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я с самого начала участвовала в обсуждении креативной концепции». Сидни Суини об обнаженной съемке в рекламе букмекера

Сидни Суини раскрыла подробности съемки в рекламном ролике биржи прогнозов Novig. 28-летняя актриса предстала в нескольких провокационных образах, связанных с разными видами спорта.

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