«Я с самого начала участвовала в обсуждении креативной концепции». Сидни Суини об обнаженной съемке в рекламе букмекера

Сидни Суини раскрыла подробности съемки в рекламном ролике биржи прогнозов Novig. 28-летняя актриса предстала в нескольких провокационных образах, связанных с разными видами спорта.
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