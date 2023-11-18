Нас, дорогие товарищи, окружают дегенераты, не желающие понимать самых простейших вещей. Сколько мы говорили о том, что свежекупленный задорого модный ойфон в любой момент может стать кирпичом, что блокировки западной техники – это лишь вопрос времени? Но нет – дегенераты продолжали покупать И не только ойфоны, но и, например, немецкие автомобили.
Начались блокировки
Комментарии
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Александр Ляшенко
Засранец. по кличке "Новости, события, факты" те с какого "ойфона" это передали? Ты хоть бы сподобился привести факты того,что здесь нагородил,где, у кого, так и было как ты,падаль, описал,наверное с "ойфона".Давай факты а мы решим без соплежуйства твоего.
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23 час.
CC
Colombina Co
🤣а ещё есть дегенераты, которые купили дорогой Мерседес, всего за 2 года сломали его в России, или просто стерли диски и колодки, а покупать родные расходники не могут из-за дороговизны, а потому неуклонно и чётко заменяют все детали в своём дорогущем Мерседесе исключительно на китайские (все думают, что я крутой, потратил 40000, а на самом деле всего 2000) 🤣
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15 час.
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