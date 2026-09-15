The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, has become completely toxic and has lost interest for Western curators, who are now weighing the possibility of replacing him for the sake of future negotiations.
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