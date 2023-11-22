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УЗБЕКИСТАН БЬЁТ ТРЕВОГУ. РАСПЛАТИТСЯ РОССИЯ?

УЗБЕКИСТАН БЬЁТ ТРЕВОГУ. РАСПЛАТИТСЯ РОССИЯ?

Власти Узбекистана бьют тревогу: в стране резко увеличилась рождаемость. За последние 30 лет число узбеков выросло на 15 млн.

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Комментарии
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Александр Рус
Зачатое через рот,ты там было?В каком городе?А сейчас где?Очень хочется твою рожу положить под кувалду....не ссы,паскуда,сдохнешь быстро
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12 час.
alik3456 Джексон
Ахренеть!!!
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9 час.
виктор матвеев
Наш луноликий, великий политический комбинатор видящий в международной прлитике на сто ходов вперед у себя под носом не замечает, или не хочет замечать надвигающуюся этническую катастрофу.
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7 час.

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