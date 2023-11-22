УЗБЕКИСТАН БЬЁТ ТРЕВОГУ. РАСПЛАТИТСЯ РОССИЯ?

Зачатое через рот,ты там было?В каком городе?А сейчас где?Очень хочется твою рожу положить под кувалду....не ссы,паскуда,сдохнешь быстро

виктор матвеев

Наш луноликий, великий политический комбинатор видящий в международной прлитике на сто ходов вперед у себя под носом не замечает, или не хочет замечать надвигающуюся этническую катастрофу.