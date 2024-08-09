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РФС оштрафовал барнаульский "Темп" после матча Кубка России

РФС оштрафовал барнаульский "Темп" после матча Кубка России

Поводом стало агрессивное поведение фаната По итогам матча первого раунда "пути регионов" Фонбет — Кубка России между любительским клубом "Темп" из Барнаула и барнаульским "Динамо", который состоялся 31 июля, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил на "Темп" штраф в размере 15 тысяч рублей.

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