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Украинский эксперт Перепелица заявил, что российская армия превосходит по мощи силы НАТО

Украинский эксперт Перепелица заявил, что российская армия превосходит по мощи силы НАТО

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская армия на сегодняшний день является самой мощной в мире. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Ukrlife" высказал директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

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