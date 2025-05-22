Военные ВС РФ показали вывезенную из курского приграничья трофейную технику

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в составе группировки войск «Север» показали трофейное вооружение, вывезенное из приграничных районов Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии