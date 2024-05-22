Во время "CIPR-2024" на башне Святого Георгия будет показано световое шоу

В течение четырех дней, начиная с 21-24 мая, на Георгиевской башне Нижегородского кремля будет проходить уникальное световое шоу, которое станет частью международного форума "Цифровая индустрия промышленной России".
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