В Слюдянском районе найдены следы медведя, вышедшего из спячки

В Слюдянском районе зафиксировано пробуждение первого медведя после зимней спячки. Следы животного были обнаружены в Иркутном заказнике, где он подошел к кордону, пересек границу охраняемой территории и скрылся в тайге.
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