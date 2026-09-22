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«Плебисцит о доверии к власти»: выборы показали зрелость общества

«Плебисцит о доверии к власти»: выборы показали зрелость общества

Подведены итоги выборов депутатов Госдумы IX созыва. Голосование проходило 18–20 сентября. Явка достигла 59,32% — заметно выше, чем в ходе кампании 2021 года, когда она составила 51,72%.

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