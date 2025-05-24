Александр Беглов: «Аврора» – олицетворение преемственности нашей героической истории»

Сегодня 125 лет со дня спуска на воду крейсера «Аврора» Сегодня исполняется 125 лет, как в присутствии Императора Николая II на Новом Адмиралтействе был спущен на воду крейсер «Аврора», рассказали в пресс-службе Смольного.
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