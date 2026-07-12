Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 490 подписчиков

Буданов внезапно вспомнил, что он православный славянин

Буданов внезапно вспомнил, что он православный славянин

Когда мы увидим крайнюю степень отчаяния нацистов? Когда сатанисты, гомосексуалисты и манкурты начнут изображать из себя защитников веры, традиций и вспомнят, что они славяне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Мва
сам народ еврейский-это и есть паршивая овца...ибо ни один из народов земли не распинал своего БОГА...а эти мрази распяли и глазом не моргнув .Потому Господь и пришел к евреям для вразумления.......но видимо жидов и смерть не вразумляет и БОГ им не указ...а сатана их кумир и царь.😡
Ответить
4 н.
Elena Dmitrieva
Бог избрал украинцев, чтобы всей грязной кучей отправить в ад. Понял, буданов?
Ответить
4 н.
Elena Dmitrieva
Ну и кто из них нормальный народ? Нормальный народ не будет проклят в веках за убийство Бога.
Ответить
4 н.