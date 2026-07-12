Буданов внезапно вспомнил, что он православный славянин

Ирина Мва

сам народ еврейский-это и есть паршивая овца...ибо ни один из народов земли не распинал своего БОГА...а эти мрази распяли и глазом не моргнув .Потому Господь и пришел к евреям для вразумления.......но видимо жидов и смерть не вразумляет и БОГ им не указ...а сатана их кумир и царь.😡