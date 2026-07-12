Когда мы увидим крайнюю степень отчаяния нацистов? Когда сатанисты, гомосексуалисты и манкурты начнут изображать из себя защитников веры, традиций и вспомнят, что они славяне.
Буданов внезапно вспомнил, что он православный славянин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Мва
сам народ еврейский-это и есть паршивая овца...ибо ни один из народов земли не распинал своего БОГА...а эти мрази распяли и глазом не моргнув .Потому Господь и пришел к евреям для вразумления.......но видимо жидов и смерть не вразумляет и БОГ им не указ...а сатана их кумир и царь.😡
Ответить
4 н.
Elena Dmitrieva
Бог избрал украинцев, чтобы всей грязной кучей отправить в ад. Понял, буданов?
Ответить
4 н.
Elena Dmitrieva
Ну и кто из них нормальный народ? Нормальный народ не будет проклят в веках за убийство Бога.
Ответить
4 н.
Свежие комментарии