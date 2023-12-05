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Перед Новым годом из Самары в Петербург запустят дополнительные авиарейсы

Перед Новым годом из Самары в Петербург запустят дополнительные авиарейсы

Многие туристы в новогодние каникулы выбирают для посещения Петербург. Старинный город знаменит своими музеями и зимними развлечениями.

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