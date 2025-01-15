На барнаульском автобусном маршруте № 125 вырастет стоимость проезда до Новоалтайска

С 1 февраля пассажирам придется платить по 75 рублей Источник: Barnaul 22 В автобусе маршрута № 125 появилась информация о повышении стоимости проезда с 1 февраля – за билет от Новоалтайска до Барнаула и обратно придется платить на 10 рублей больше: 75 рублей.