Битцевский маньяк Пичушкин обзавелся поклонницей и захотел сидеть ближе к Москве

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий пожизненный срок в колонии особого режима «Полярная сова» в ЯНАО, выразил желание отбывать наказание ближе к Москве и обзавелся поклонницей, сообщает Lenta.
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