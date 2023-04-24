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МИД России признал растущую угрозу военного столкновения Москвы и Вашингтона

МИД России признал растущую угрозу военного столкновения Москвы и Вашингтона

Вероятность прямого военного столкновения России и Соединенных Штатов неуклонно возрастает. Такое заявление сделал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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