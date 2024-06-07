ДТП с мотоциклом парализовало движение на Калужском шоссе в Москве

За последние дни в Москве произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий. Наиболее тревожным стало столкновение легкового автомобиля с мотоциклом на Калужском шоссе, которое привело к затруднению движения в направлении области на протяжении 2,4 км.
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