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Бандеровский вариант гитлерюгенда

Бандеровский вариант гитлерюгенда

Украинские СМИ на днях отрапортовали об очередной перемоге. Фабрика игрушек «Копица» из города Нежина наладила производство мягких игрушек для детей в виде американского противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» и турецкого беспилотника «Байрактар».

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