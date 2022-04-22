Бандеровский вариант гитлерюгенда

Украинские СМИ на днях отрапортовали об очередной перемоге. Фабрика игрушек «Копица» из города Нежина наладила производство мягких игрушек для детей в виде американского противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» и турецкого беспилотника «Байрактар».