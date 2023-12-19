Суд оштрафовал директора спортшколы в Губкинском за несогласованную сделку

Прокуратура привлекла к административной ответственности директора губкинской спортшколы «Фортуна». Руководитель учреждения без согласований сдал в аренду манеж, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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