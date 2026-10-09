9 октября 2026 года: 83-я годовщина освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков

9 октября 2026 года: 83-я годовщина освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков9 октября 2026 года Краснодарский край отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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