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Живая Кубань

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9 октября 2026 года: 83-я годовщина освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков

9 октября 2026 года: 83-я годовщина освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков

9 октября 2026 года: 83-я годовщина освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков9 октября 2026 года Краснодарский край отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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