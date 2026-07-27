На фоне разрушения Украины, которое происходило буквально с первых дней принятия Декларации о независимости, уникальным явлением стали выборы 2019 года, когда президентом этой страны стал Владимир Зеленский – известный актёр, комик и один из ведущих кинопродюсеров на постсоветском пространстве.
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