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Честный подлог. Как Зеленский пришёл к власти на Украине и почему именно его выбрали миллионы людей

Честный подлог. Как Зеленский пришёл к власти на Украине и почему именно его выбрали миллионы людей

На фоне разрушения Украины, которое происходило буквально с первых дней принятия Декларации о независимости, уникальным явлением стали выборы 2019 года, когда президентом этой страны стал Владимир Зеленский – известный актёр, комик и один из ведущих кинопродюсеров на постсоветском пространстве.

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