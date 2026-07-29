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Крупнейший в мире электрический самолет подготовили к первому полету

Крупнейший в мире электрический самолет подготовили к первому полету

Heart X1 / © Heart Aerospace После инспекции, проведенной в международном аэропорту Платтсбург (штат Нью-Йорк), FAA выдало самолету специальный сертификат летной годности экспериментальной категории (Special Airworthiness Certificate – Experimental Category), что позволяет компании немедленно приступить к испытательным полетам.

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