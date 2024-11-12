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Журнал «Профиль»

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Госдеп при Трампе может возглавить Рамасвами или Рубио

Госдеп при Трампе может возглавить Рамасвами или Рубио

Госдепартамент Соединенных Штатов при республиканце Дональде Трампе, который победил на выборах президента, может возглавить бизнесмен Вивек Рамасвами, который до этого был его соперником по гонке, пишет газета .

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