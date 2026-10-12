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Царьград

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В Прикамье памятники архитектуры сдают за 1 рубль

В Прикамье памятники архитектуры сдают за 1 рубль

В Пермском крае на торги выставлены здание земской больницы 1914 года в селе Коса и деревянный дом Николая Рогова 1864 года в поселке Ильинском, начальная цена каждого лота — 1 рубль за квадратный метр.

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