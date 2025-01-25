❗️Откачка мазута из кормовой части потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» полностью завершена Вице-премьер РФ Виталий Савельев.
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❗️Откачка мазута из кормовой части потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» полностью завершена Вице-премьер РФ Виталий Савельев.