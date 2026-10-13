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Царьград

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Депутат Семернин: ветки у контейнеров в Копанском не относятся к ТКО

Депутат Семернин: ветки у контейнеров в Копанском не относятся к ТКО

Депутат городской Думы Краснодара Константин Семернин провел в хуторе Копанском личный прием, на котором обсуждались вывоз растительных отходов с контейнерных площадок, установка бюста летчика Бориса Сафонова у школы № 99 и поддержка семей участников СВО.

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