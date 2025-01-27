Главу сельского поселения в Краснодарском крае дисквалифицировали прокуроры

Главу сельского поселения в Краснодарском крае дисквалифицировали прокурорыПрокуратура Отрадненского района провела проверку исполнения закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
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