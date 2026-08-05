Что видно из окна в Комарово? Художественная династия Власовых-Шишмарёвых в KGallery

До 13 сентября в KGallery проходит выставка «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмарёвой». Эта экспозиция — возможность погрузиться в место, где жили и творили три поколения ленинградских-петербургских мастеров.
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