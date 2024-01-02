Фраза И.В.Сталина, которая покажет то, что в России нет социального государства

28 июня 2021 2,8K прочитали Лукавство ситуации в том, что власть говорит о том, что в России строится социальное государство, а на самом деле получается так, что общество беднеет, а прибыли банкиров растут Все что надо знать для того, чтобы разбираться в ситуации это надо все события основывать на фактах и применять формулу Намерения видны по результатам Если прибыли растут у банкиров, а общество беднеет, то у нас не социальное государство, а государство банкиров и для банкиров.