Трамп намерен склонить Украину к проведению выборов для перемирия с РФ

В США заинтересованы в том, чтобы новый украинский лидер смог согласовать долгосрочную сделку с Россией Администрация президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких дней рассматривает способы убедить Украину провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.
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