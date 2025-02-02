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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп намерен склонить Украину к проведению выборов для перемирия с РФ

Трамп намерен склонить Украину к проведению выборов для перемирия с РФ

В США заинтересованы в том, чтобы новый украинский лидер смог согласовать долгосрочную сделку с Россией Администрация президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких дней рассматривает способы убедить Украину провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.

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