Трамп намерен склонить Украину к проведению выборов для перемирия с РФ

В США заинтересованы в том, чтобы новый украинский лидер смог согласовать долгосрочную сделку с Россией Администрация президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких дней рассматривает способы убедить Украину провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.