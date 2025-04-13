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Царьград

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"Выгоднее фальсифицировать". За подделку "молочки" предлагают наказывать жёстко

"Выгоднее фальсифицировать". За подделку "молочки" предлагают наказывать жёстко

Вместо молока, творога и сметаны на полках наших магазинов полно фальсификата. В лучшем случае производители разбавляют продукцию, в худшем - молочного в товаре и вовсе нет.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
За подделку всего, все продукты подделывают. И сажать на сроки от 10 лет, с конфискацией всех родственников его. Вот тогда будет справедливо.
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15 час.
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