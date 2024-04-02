20 невероятных вещей, которые встречаются в Исландии

Отправляясь путешествовать по «стране льдов», нужно быть готовым ко многим неожиданностям. Исландия пленит ваше сердце природной красотой, самобытностью и довольно мягким климатом для арктического государства.
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