Хотите верьте, хотите нет, но он был прав. Жириновский про Израиль и всё остальное

Согласитесь, что мы сейчас очень часто вспоминаем Владимира Жириновского. И не устаём удивляться, поражаться: а как же, оказывается, он был прав в своих предсказаниях! Печально, что в бытность его, Жириновского всерьёз не воспринимали.