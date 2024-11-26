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Медведев: передачу ядерного оружия Украине можно приравнять к нападению на РФ

Медведев: передачу ядерного оружия Украине можно приравнять к нападению на РФ

Передачу ядерного оружия (ЯО) Украине можно приравнять к нападению на Российскую Федерацию. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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