«Чудом спасшаяся»: история лже-Жанны Д'Арк

Народная героиня не может умереть, она просто не должна умирать. Слух о том, что Жанна не погибла, начал расползаться по Франции практически сразу после ее казни 30 мая 1431 года.
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