В России отмечается День работников морского и речного флота

Этот профессиональный праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1976 годаЭтот профессиональный праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1976 годаЭтот день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, кораблестроителей, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей.