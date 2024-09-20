Врач Кашух предупредила о риске возникновения аллергии на рис

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», подчеркнула в беседе с RT, что рис — натуральный источник витаминов группы B, необходимых для здоровья нервной системы.
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