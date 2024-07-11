Федерацию конного спорта России обвинили в жестокости с лошадьми из-за фильма Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию в связи с жестоким обращением с животными во время съёмки фильма «Мой любимый чемпион» (2024).
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