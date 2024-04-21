А АлексВайс Для США величина малая. А для России полмиллиона снарядов, двадцать Хаймарсов и пять Пэториотов, поставленных хохлам - это пять тысяч убитых российских воинов и сотня гражданских. Ликуйте дальше, профессор.

Александр Денисов Дурак ты Миша... 61 000 000$ стране 404, это более чем 61 гроб в России...