Палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов.
Аналитик Михаил Беляев: Для Америки 61 миллиард — исчезающе малая величина
Комментарии
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АлексВайс
Для США величина малая. А для России полмиллиона снарядов, двадцать Хаймарсов и пять Пэториотов, поставленных хохлам - это пять тысяч убитых российских воинов и сотня гражданских. Ликуйте дальше, профессор.
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9 час.
Александр Денисов
Дурак ты Миша... 61 000 000$ стране 404, это более чем 61 гроб в России...
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9 час.
Владимир Карпов
Я об этом же уже много лет говорю ...!!!
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6 час.
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