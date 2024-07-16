«Услужливого» карманника-рецидивиста Головинская прокуратура направила в суд

Ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина, который в августе 2023 года и в феврале 2024 года, украл телефон и кошелек у столичных пенсионеров, предлагая им помощь в очистке якобы испачканной одежды, предстанет перед судом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии