Си Цзиньпин: в торговых войнах не может быть победителей

В рамках встречи в формате «1+10» с руководителями крупнейших международных экономических организаций председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что в торговых, тарифных и технологических войнах не может быть победителей.
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