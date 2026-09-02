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Камнев: с доступом Росфинмониторинга к СБП не стоит шутить при переводах

Камнев: с доступом Росфинмониторинга к СБП не стоит шутить при переводах

Росфинмониторинг теперь может напрямую получать данные о банковских операциях через платёжную систему «Мир», СБП и QR-код от Национальной системы платёжных карт (НСПК), заявил зампред Комитета ГД по контролю Георгий Камнев (КПРФ), подчеркнув, что это означает, что россиянам следует быть особенно внимательными при совершении различных переводов.

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